Путин и Трамп могли общаться по телефону больше двух раз

Песков: телефонный разговор Путина и Трампа был откровенным и конструктивным

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могли общаться по телефону больше двух раз с момента возобновления диалога. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Беседа стала еще одним отличным шагом к личной встрече президентов, отметил официальный представитель Кремля.

«Это была абсолютно доверительная, откровенная, конструктивная рабочая атмосфера», — подчеркнул он.

По словам Пескова, диалог стал одним из самых продолжительных телефонных разговоров двух лидеров.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф ранее заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться уже в ближайшие несколько месяцев. В первый президентский срок американского лидера главы государств смогли наладить прекрасные отношения, подчеркнул он.