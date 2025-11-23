Трамп заявил о продаже оружия через НАТО для передачи Украине

США получают огромные суммы через продажу оружия НАТО для последующей передачи Украине. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social написал президент Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что его предшественник раздавал все бесплатно, в том числе огромную финансовую помощь.

«США продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы в долларах для распространения на Украине (кривой Джо раздавал все бесплатно, включая большие деньги)», — написал Трамп.

В этом же сообщении он раскритиковал украинские власти за неблагодарность и европейские страны за продолжение покупки нефти у России.

О продаже оружия странам НАТО, которые могут отправлять его на Украину или использовать по своему усмотрению, президент США объявил в начале ноября. Он подчеркнул, что страна больше не занимается финансированием украинских военных напрямую, а начала зарабатывать на своем вооружении через страны НАТО.