Трамп разразился тирадой в адрес Украины за отсутствие благодарности

Трамп назвал неблагодарными власти Украины за помощь со стороны США

Украинское руководство не выразило ни слова благодарности за работу США по урегулированию конфликта, а поддерживающая ее Европа продолжила покупать российскую нефть. Такой критический пост опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social президент Дональд Трамп.

Глава Белого дома подчеркнул, что продолжающиеся боевые действия, в которых погибли миллионы людей, достались от его предшественника, который вовсе не должен был прийти к власти.

«Украинское „руководство“ не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает покупать нефть у России», — написал Трамп, взяв слово «руководство» в кавычки.

Президент США добавил, что просит Бога благословить все жизни, которые оказались потеряны «в результате человеческой катастрофы».

По версии журналистов, столь эмоциональный пост американского лидера стал реакцией на сопротивление плану по урегулированию конфликта, который подготовила его администрация.

Сегодня в Женеве предложение Белого дома обсудят делегации США, Евросоюза и Украины.