Уиткофф рассказал о передаче Ирану плана по урегулированию

Уиткофф назвал переданный Ирану план по урегулированию шансом для региона
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану проект плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил The Wall Street Journal.
«Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения», — заявил Уиткофф на заседании американского правительства.
По его словам, документ распространили через правительство Пакистана, которое выступило в роли посредника. Это привело к сильным, позитивным заявлениям и началу переговоров.
«Если сделка состоится, это будет замечательно для Ирана, для всего региона и мира в целом», — добавил спецпосланник.
Уиткофф также отметил, что у Тегерана нет достойных альтернатив соглашению с США.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия ближневосточного конфликта невозможно предсказать.