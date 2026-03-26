Уиткофф рассказал о передаче Ирану плана по урегулированию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подтвердил, что Вашингтон передал Тегерану проект плана по урегулированию конфликта. Об этом сообщил The Wall Street Journal .

«Сегодня я могу сообщить вам, что мы вместе с внешнеполитической командой представили список действий из 15 пунктов, который формирует основу для мирного соглашения», — заявил Уиткофф на заседании американского правительства.

По его словам, документ распространили через правительство Пакистана, которое выступило в роли посредника. Это привело к сильным, позитивным заявлениям и началу переговоров.

«Если сделка состоится, это будет замечательно для Ирана, для всего региона и мира в целом», — добавил спецпосланник.

Уиткофф также отметил, что у Тегерана нет достойных альтернатив соглашению с США.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия ближневосточного конфликта невозможно предсказать.