Трамп заявил о приближении конца операции в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана подходит к концу. Его слова передал телеканал NBC .

«Дела у нас идут отлично, и все подходит к завершению», — подчеркнул американский лидер.

Трамп ранее ставил срок окончания конфликта в четыре-шесть недель. При этом он выразил сомнение, можно ли объявить победу без извлечения запасов урана. Белый дом планировал извлечь с иранской территории около 450 килограммов урана.

Американский президент ранее также заявил советникам, что намерен закончить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Трамп заявил, что Штаты сосредоточатся на основных задачах по уничтожению иранских ВМС, а потом попытаются вернуть свободу навигации дипломатическим путем.

В интервью СМИ Трамп заявил, что хотел бы получить контроль над иранскими нефтяными месторождениями. Президент напомнил об операции в Венесуэле, после которой контроль над месторождениями временно перешел в руки американцев.