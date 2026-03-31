WSJ: Трамп может завершить операцию против Ирана без открытия Ормузского пролива
Американский лидер Дональд Трамп заявил советникам, что намерен закончить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется закрытым для судоходства. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal.
По данным собеседников журналистов, в администрации США поняли, что попытки восстановить судоходство в Ормузском проливе могут нарушить график шестинедельной военной кампании против Ирана.
Трамп уверен, что США нужно сосредоточиться на ключевых задачах — подавление иранских военно-морских сил и ликвидация ракетных арсеналов, после чего завершить активную фазу и попытаться вернуть свободу навигации дипломатическим путем.
Если же переговоры провалятся, Штаты намерены оказывать давление на европейские страны и государства Персидского залива, чтобы они взяли на себя ведущую роль в открытии пролива, добавили источники WSJ.
Ранее телеканал SNN сообщил, что Иран рассматривает законопроект, позволяющий сделать платным проход через Ормузский пролив. Кроме того, страна не позволит враждебным государством проходить через него.