Подозреваемый в убийстве Кирка не признал вину

Подозреваемый в убийстве активиста Чарли Кирка не признает своей вины и не сотрудничает со следствием. Об этом телеканалу ABC сообщил губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

По его словам, 22-летний Тайлер Робинсон отказывается помогать властям в расследовании преступления.

«Он не признался властям. Не сотрудничает, но все окружающие его люди сотрудничают», — заявил Кокс.

Губернатор ранее сообщил, что Робинсона сдали правоохранителям члены семьи. Предварительно, подозреваемый мог уметь обращаться с огнестрельным оружием.

Робинсона подозревают в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка. Молодого человека отправили в специальный блок тюрьмы в штате Юта. За ним ведут постоянное наблюдение, психиатры выясняют, представляет ли он опасность для окружающих и себя самого. Робинсон дал понять родным, что скорее наложит на себя руки, чем сдастся полиции.