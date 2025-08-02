Трамп заявил о планах Индии отказаться от закупок нефти у России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия ради торговой сделки прекратит закупать российскую нефть. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме, написало агентство Reuters .

«Насколько я понимаю, Индия больше не собирается покупать нефть у России. Это то, что я слышал», — сказал он.

Глава Белого дома уточнил, что считает это хорошим шагом со стороны Нью-Дели, хотя и не уверен в достоверности этой информации.

До этого агентство сообщало, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии вместо российской нефти стали закупать сырье в ОАЭ и других странах Ближнего Востока, а также в Западной Африке.

Ранее Bloomberg передал, что правительство премьер-министра Нарендры Моди отказалось от покупки американских истребителей F-35 и военной техники, на чем настаивал Трамп в феврале 2025 года.