Индия отказалась выполнить требование Трампа

Индия сообщила США, что не заинтересована в покупке истребителей F-35 и другой военной техники. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источники.

«Несмотря на то, что правительство [индийского премьер-министра Нарендры] Моди рассматривает возможность увеличения закупок американских товаров, оно вряд ли будет закупать дополнительное оборонное оборудование в США, что является ключевым требованием Трампа», — указано в материале.

Президент США Дональд Трамп в ходе февральского визита Моди в Белый дом предлагал ему приобрести эти военные самолеты. Как сообщили официальные лица, знакомые с ситуацией, это было ключевым требованием американского лидера.

Издание отметило, что правительство Моди рассматривает возможность увеличения закупок товаров в США, но вряд ли будет приобретать дополнительное оборонное оборудование. Дело в том, что чиновники в Нью-Дели больше заинтересованы в партнерстве, направленном на совместную разработку и производство оборонной техники внутри страны.

Ранее в Индии государственные нефтеперерабатывающие заводы после угроз со стороны Трампа приостановили закупку российской нефти. Частные компании не отказались от сырья из России, но их доля на рынке в разы меньше.