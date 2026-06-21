Трамп заявил о неизбежном уходе Стармера с поста премьера Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вскоре уйдет в отставку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

По мнению американского лидера, британский политик потерпел неудачу сразу в двух сферах.

«Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел крах по двум направлениям: иммиграция и энергетика», — заявил Трамп.

В этом же сообщении глава Белого дома призвал открыть Северное море для добычи нефти.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер попросила Стармера уйти в отставку. Как отметил телеканал Sky News, это уже второй раз за несколько месяцев, когда глава МИД просит его покинуть пост.

На прошлой неделе в отставку ушел министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили. По его словам, причиной стало недостаточное финансирование сферы.