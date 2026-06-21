Глава МИД Британии попросила Стармера уйти в отставку

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в личной беседе попросила премьер-министра Кира Стармера подать в отставку. Об этом сообщил телеканал Sky News .

По информации источника, разговор между ними произошел на выходных. Журналисты отметили, что это уже вторая подряд просьба Купер к Стармеру. В прошлый раз она предложила ему сложить полномочия в мае после поражения Лейбористской партии на местных выборах.

Газета The Observer допустила, что Стармер может публично объявить об отставке 22 июня. В противном случае премьера вынудят уйти с поста на заседании правительства 23 июня. Однако политику еще предстоит определить свои действия для транзита власти.

Ранее в отставку подал глава британского Министерства обороны Джон Хили. В качестве причины министр указал недостаточные инвестиции в военную сферу и растущий масштаб нерешенных проблем в армии.