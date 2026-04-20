Трамп заявил о контроле над Ормузским проливом и разочаровании европейцами

Ситуация в Ормузском проливе полностью находится под контролем американских военных. Об этом в комментарии журналистке французского телеканала TF1 Марго Хаддад заявил президент США Дональд Трамп.

В ходе беседы он выступил с жесткой критикой своего коллеги — президента Франции Эммануэля Макрона — за то, что он не отправил военный флот после обстрела военными Ирана контейнеровоза Kribi, принадлежащего французской компании CMA CGM.

«Все зависело от вашего замечательного президента. Это он должен принять решение, а не я. Конечно, я разочарован [союзниками по НАТО]. Но все в порядке, все под моим контролем», — заявил Трамп.

Агентство Reuters со ссылкой на данные платформы по отслеживанию судов Kpler и спутниковый сервис SynMax сообщило, что к полудню понедельника, 20 апреля, через Ормузский пролив прошли три танкера, перевозившие сжиженный газ, химикаты и нефтепродукты.

На минувшей неделе Корпус стражей Исламской Революции временно открыл проход коммерческим судам через Ормузский пролив, но после отказа Трампа снять блокаду с иранских портов снова закрыл акваторию.