Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады со стороны США

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана вечером в субботу перекрыли Ормузский пролив. Из заявления пресс-службы КСИР следует, что это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. Заявление процитировала иранская гостелерадиокомпания IRIB .

«В результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня (18 апреля — прим. ред.) Ормузский пролив будет перекрыт», — сообщили в КСИР.

В Корпусе также отметили, что ударят по любому судну, которое попытается приблизиться к Ормузскому проливу — Иран расценит такое действие как «сотрудничество с врагом».

Военные Ирана полностью восстановили строгий военный контроль над Ормузским проливом. В Центральном штабе «Хатам аль-Анбия» действия США по блокаде пролива назвали пиратством.