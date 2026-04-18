Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады со стороны США
Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана вечером в субботу перекрыли Ормузский пролив. Из заявления пресс-службы КСИР следует, что это продлится до полного снятия морской блокады со стороны США. Заявление процитировала иранская гостелерадиокомпания IRIB.
«В результате нарушения режима прекращения огня до тех пор, пока США не снимут морскую блокаду, с вечера сегодняшнего дня (18 апреля — прим. ред.) Ормузский пролив будет перекрыт», — сообщили в КСИР.
В Корпусе также отметили, что ударят по любому судну, которое попытается приблизиться к Ормузскому проливу — Иран расценит такое действие как «сотрудничество с врагом».
Военные Ирана полностью восстановили строгий военный контроль над Ормузским проливом. В Центральном штабе «Хатам аль-Анбия» действия США по блокаде пролива назвали пиратством.