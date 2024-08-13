Трамп заявил о дефиците людских ресурсов в ВСУ

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил миллиардеру Илону Маску, что Украине не хватает военнослужащих, чтобы продолжать конфликт с Россией. Интервью опубликовали на странице политика в соцсети X .

«У Украины не хватает достаточного числа людей. Сейчас они используют молодых и очень старых мужчин, чтобы сражаться», — заявил экс-президент.

Трамп признал мощь российской армии, напомнив про величайшие победы России — над Наполеоном и Гитлером.

До этого бывший американский лидер оценил компетентность вице-президента США и своего политического оппонента на выборах Камалы Харрис, отметив, что в этом плане она еще хуже, чем действующий глава государства Джо Байден.

Ранее бывший советник НАТО и полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бо рассказал, что армия России хорошо адаптируется к боевым реалиям в зоне СВО, а вот украинская армия проигрывает из-за дефицита людских ресурсов и техники, а также продуманной доктрины.