Трамп исключил передачу Украине технологий производства Patriot

Соединенные Штаты не передавали другим государствам технологии изготовления зенитных ракетных комплексов Patriot и вряд ли пойдут на такой шаг в будущем. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп на заседании президентского кабинета.

Трамп усомнился в том, что Украина сможет получить лицензию на производство американских зенитных ракетных комплексов.

«Мы на это не соглашались. Мы обсуждаем это в администрации США. Но технологии такого рода трудно передавать другим странам», — заявил он.

Президент выразил сомнение, что подобное решение вообще когда-либо примут. Свою позицию он объяснил возможными рисками для самих Штатов. По мнению американского лидера, страна, получившая доступ к передовым военным разработкам, в будущем может использовать их против авторов.

Трамп также сообщил, что во время последней встречи объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому сложности, связанные с потенциальной передачей стране комплексов и крылатых ракет.

«Я говорил о Patriot. Я говорил с ним про ракеты Tomahawk. Говорил с ним обо всем. Я также говорил с ним про то, что эту войну надо заканчивать», — заявил глава США.

Ранее он отклонил просьбу Зеленского поставить Украине 300 ракет для комплексов Patriot, которые планировали использовать для защиты энергетической инфраструктуры ближайшей зимой. После отказа Киев начал искать необходимую помощь у других союзников.