Президент США Дональд Трамп заявил, что есть хорошие шансы урегулировать отношения с Ираном в течение двух-трех дней. Об этом сообщил ТАСС .

По словам президента, между сторонами нет камней преткновения.

«Мы очень близки к заключению очень сильной, мощной сделки», — добавил он.

Ранее Израиль обстрелял Ливан и Бейрут, что привело к возобновлению конфликта с Ираном. Глава США неодобрительно отнесся к действиям израильского руководства.

Политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что Трамп, вероятно, планирует провести операцию против Кубы. Но ударная группировка американского флота, необходимая для этого, находится у берегов Ирана. Перемирие позволит забрать корабли с Ближнего Востока и использовать их в Латинской Америке.