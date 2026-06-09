Политолог раскрыл неожиданную причину нервной реакции Трампа на удары Израиля и Ирана

Причиной нервной реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию между Израилем и Ираном могут быть планы США по военной операции против Кубы. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

По мнению аналитика, Трамп мог планировать операцию против Кубы по примеру той, что СЩА провели в Венесуэле. Однако ударная группировка американского флота сейчас находится в Индийском океане у берегов Ирана, и чтобы забрать оттуда корабли и десант для операции против Кубы, Трампу необходимо срочное перемирие с Тегераном.

Но, как считает собеседник 360.ru, почти достигнутая договоренность сорвалась из-за действий израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Возобновив удары по Ливану, он спровоцировал ответ Ирана и разрушил хрупкое перемирие.