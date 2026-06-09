Политолог раскрыл неожиданную причину нервной реакции Трампа на удары Израиля и Ирана
Политолог Станкевич: эскалация вокруг Ирана невыгодна Трампу из-за Кубы
Причиной нервной реакции президента США Дональда Трампа на эскалацию между Израилем и Ираном могут быть планы США по военной операции против Кубы. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.
По мнению аналитика, Трамп мог планировать операцию против Кубы по примеру той, что СЩА провели в Венесуэле. Однако ударная группировка американского флота сейчас находится в Индийском океане у берегов Ирана, и чтобы забрать оттуда корабли и десант для операции против Кубы, Трампу необходимо срочное перемирие с Тегераном.
Но, как считает собеседник 360.ru, почти достигнутая договоренность сорвалась из-за действий израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Возобновив удары по Ливану, он спровоцировал ответ Ирана и разрушил хрупкое перемирие.
«Обновление обстановки вокруг Ирана и возобновление, по сути, боевых действий крайне невыгодно сейчас Дональду Трампу. <…> Тут его подвел старый приятель Нетаньяху. Сорвалось перемирие, на которое Трамп уже рассчитывал. У него срывается маленькая победоносная война против Кубы. Поэтому он так нервно реагирует, ругается последними словами с Нетаньяху», — отметил Станкевич.
Станкевич добавил, что теперь американский президент будет прилагать колоссальные усилия, чтобы сломить упрямство израильского премьера. Трампу любой ценой нужно подписать перемирие с Ираном, считает аналитик. Подробности — в материале 360.ru.