Трамп заявил, что встретится с Путиным в «какой-то момент»

Президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с российским коллегой Владимиром Путиным в «какой-то момент». Об этом он сказал во время беседы с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, трансляцию вел Forbes Breaking News на YouTube.

«В какой-то момент, да. Посмотрим. Мы должны добраться туда прямо сейчас», — заявил американский лидер.

Так американский лидер ответил на вопрос журналистов о планах встретиться с Путиным в Саудовской Аравии.

Кроме того, Трамп затронул тему украинского конфликта, выразив сожаление по поводу продолжения боевых действий. По его словам, он надеется, что Россия и Украина заключат мирное соглашение.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что США намерены отказаться от поставок оружия Киеву. По его словам, вывод американских войск из логистического хаба в Польше — это военно-политическая игра Трампа.