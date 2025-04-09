Полковник Матвийчук: США намерены отказаться от дальнейшей военной поддержки Киева

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Инфо24» прокомментировал информацию о выводе американских войск из ключевого хаба поддержки Украины в Польше.

На его взгляд, это говорит о том, что Вашингтон намерен полностью отказаться от поставок оружия Киеву.

«Я полагаю, что это военно-политическая игра Трампа, который таким образом решил надавить на Киев в плане принятия мирных инициатив Вашингтона», — сказал собеседник.

Матвийчук также уверен, что американский президент хочет наказать ЕС за его «несговорчивость по экономическим вопросам».

Ранее СМИ писали о выводе американских военнослужащих из логистического хаба в аэропорту «Ясенка» в Польше.