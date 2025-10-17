Трамп заявил, что Венгрия больше не будет покупать нефть из России

Венгрия, возможно, больше не будет покупать российскую нефть. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трансляцию вели на сайте Белого дома.

«Венгрия находится в тяжелом положении, возможно, она больше не будет покупать нефть у России», — отметил американский лидер.

Также Трамп заявил, что Индия находится на финальной стадии отказа от российской нефти. По словам президента США, Индия покупала у России 38% нефти, теперь они не будут этого делать.

Владимир Зеленский прибыл на встречу с Дональдом Трампом с получасовым опозданием. По протоколу на переговоры выделено всего два часа, 28 минут из которых украинский лидер потратил впустую. Встреча Трампа и Зеленского пройдет в закрытом режиме.

Трамп ранее заявил, что предстоящая встреча с российским президентом Владимиром Путиным в Будапеште пройдет в двустороннем формате без участия Украины. Однако Зеленскому велено быть на связи.