На заднем плане потанцует. Трамп прояснил вопрос с Зеленским на встрече с Путиным
Встреча Трампа и Путина пройдет без участия Украины, Зеленский будет на связи
Президент США Дональд Трамп заявил, что предстоящая встреча с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште пройдет в двустороннем формате без участия Украины. Слова политика предал телеканал CNN.
Политик пояснил, что при этом Вашингтон сохранит контакт с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Это будет двойная встреча. Но Зеленский будет с нами на связи. Между ним и Путиным много неприязни, и я не скажу ничего лишнего, если признаю это по-честному.
Дональд Трамп
По словам Трампа, сегодня на встрече с Зеленским они обсудят в том числе удары вглубь России. Украинский лидер заявил, что уже встречался с представителями оборонных компаний США для обсуждения «дополнительных поставок систем ПВО» на Украину.