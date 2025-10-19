Трамп заявил, что урегулирует конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в способности достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что у США и России есть значительный потенциал для развития торговых отношений.

«Я думаю, мы сможем урегулировать ситуацию с Россией. Это непросто», — отметил он.

При этом американский лидер добавил, что есть конфликт, но есть и великолепный потенциал для торговли. Президент США указал на свои «хорошие отношения» с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее президент США и Владимир Зеленский разошлись во мнении об урегулировании конфликта на Украине. Как отметил CNN, их переговоры были напряженными. Трамп ясно дал понять Зеленскому, что ракеты Tomahawk он пока не получит.

При этом Путин и Трамп провели телефонный разговор и договорились о встрече в Будапеште. Российский лидер может полететь в Венгрию тремя маршрутами.