Встреча Трампа и Зеленского оказалась напряженной и неудобной

CNN: Трамп после визита Зеленского заподозрил Украину в стремлении к эскалации

Президент США и его украинский коллега Владимир Зеленский разошлись во мнении об урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщил CNN .

Источники канала назвали переговоры глав государств напряженными. По их словам, дискуссия была честной и временами неудобной. Во время встречи Трамп дал понять, что Зеленский пока не получит от США ракеты Tomahawk.

Один из собеседников CNN добавил, что американский лидер заподозрил руководство республики в стремлении к эскалации и продолжению боевых действий.

Ранее Зеленский оконфузился во время визита в США. Главу государства в аэропорту Вашингтона встретили только его команда и глава офиса Андрей Ермак. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен объяснил, что поведение американской стороны можно расценить как сигнал.

По его мнению, Белый дом показал, что не планирует передавать ВСУ дальнобойные крылатые ракеты. Эксперт добавил, что США и Россия могут отступить от «края пропасти ядерного Армагеддона».