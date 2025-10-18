Три маршрута и четыре истребителя. Как Путин будет добираться до Венгрии

Полет президента России Владимира Путина в Будапешт на встречу с американским лидером Дональдом Трампом будет осуществляться в особом порядке: по согласованию с Росавиацией и спецслужбами МИД России и в сопровождении истребителей. Рассказываем, какими маршрутами может отправиться российский лидер и как будет обеспечена его безопасность.

Перелет Путина в Венгрию будет защищен так же надежно, как и его визит в Объединенные Арабские Эмираты, уверен заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов. В беседе с MK.RU эксперт напомнил, что во время полета в ОАЭ борт номер один сопровождали российские истребители. Над Средиземным морем, по мнению генерала, кортеж борта российского лидера составят самолеты с авиабазы Хмеймим в Сирии. Их может быть два или даже четыре.

Путин может полететь в Венгрию тремя маршрутами Один из популярных маршрутов до Венгрии проходит через Белоруссию, Польшу и Словакию. Однако, как предупредил Попов, Варшава может создать сложности. В этом случае можно воспользоваться южным маршрутом — выйти к границам Болгарии и Румынии через Черное море. «Поляки действительно могут вставлять палки в колеса. На этот случай есть возможность лететь не через Белоруссию, Польшу, Словакию, а южным маршрутом — через Черное море на сочетание границ Болгарии, Румынии», — отметил он. Этот маршрут не только короче, но и согласовать его будет проще. Румыния не так остро реагирует на украинские события, и США имеют на нее большое влияние. Маршрут через Польшу удобен и проверен временем, добавил летчик. Ранее многие российские рейсы в западные страны проходили этим путем. Однако сейчас выбор может быть сделан в пользу другого. Но есть и третий вариант — еще более нейтральный.

Мы можем пойти по черноморским проливам. Турция, думаю, его согласует. Придерживаясь морских маршрутов, можем уйти в Средиземное море, огибая Грецию, и уже через Балканы, Австрию зайти в Венгрию. Такой маршрут тоже может быть построен. Владимир Попов военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации

Такой маршрут тоже возможен. Он длиннее, но спокойнее, подчеркнул генерал-майор. Страны, которые приходится обходить, в основном следуют за Евросоюзом и не проявляют свою «национальную гордость», как поляки или румыны, которые активно поддерживают Украину.

Фото: РИА «Новости»

Как обеспечат безопасность полета Путина в Венгрию Если власти какой-либо страны разрешат самолету Путина пролететь над их территорией, они берут на себя ответственность за его безопасность в течение всего времени полета, пояснил Попов. В качестве примера он привел случаи, когда Россия сама предоставляла такие гарантии: воздушный коридор для международной делегации закрывали до ее прибытия и на 10-15 минут после вылета, а другие самолеты временно отодвигали на 50-100 километров в стороны.

Делалось все, чтобы никого не было — ни по бокам, ни сверху, ни снизу. Образно говоря, организовывали «трубу», в которой никого нет. Владимир Попов военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации

Государствам будут направлены телеграммы с объявлением о планах России. Специалисты изучат, какие препятствия могут возникнуть со стороны тех, кто ответит. Если государство разрешает пролет, оно берет на себя ответственность за безопасность перелета первого лица другого государства. И не имеет значения, летит ли представитель дружественной или недружественной страны. «У нас есть свои истребители сопровождения, которые смогут обеспечить безопасность президента. ВВС США могут организовать совместный пролет, но у него будут другие функции. В дипломатии это означает верх уважения и признательности. Это не контроль, а нечто наподобие почетного караула. Это не обязательно, но если делается по доброй воле со стороны принимающего государства, то считается шиком», — добавил Попов. Если утвердят первый маршрут и с российской стороны вылетят, например, четыре истребителя Су-30СМ или Су-35 для сопровождения, а поляки поднимут свои самолеты, чтобы пройти рядом, это будет проявлением уважения с их стороны.

Не сомневаюсь, что Трамп поставит на уши все натовские государства. Безупречно проведенная встреча — это его престиж. Поэтому представители европейских государств будут щелкать каблуками и стоять навытяжку, пока не пролетит наш борт. Даже на земле будут стоять час до появления борта и еще час — после, не говоря уже о небе. Владимир Попов военный эксперт, заслуженный военный летчик, генерал-майор авиации

Даже по самому безопасному маршруту у борта номер один будет сопровождение. С базы Хмеймим поднимут два, а возможно, и четыре самолета. По словам военного эксперта, сопровождение истребителей над Средиземным морем — задача несложная.

Фото: РИА «Новости»

Встреча Трампа и Путина в Будапеште О встрече президентов стало известно после того, как Путин и Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. По словам главы Белого дома, диалог был продуктивным и успешным. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон незамедлительно приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран. По его словам, американский президент предложил провести переговоры в Будапеште, а российский лидер поддержал эту идею. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о создании оргкомитета для подготовки к саммиту. В России помнят события, связанные с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Поэтому примут активное участие в обеспечении безопасности визита президента Владимира Путина в Будапешт, уточнил в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. Чепа считает, что встреча российского и американского президентов шокировала не только Владимира Зеленского, но и европейцев. Они не ожидали такого развития событий. При этом заявления Германии о необходимости выполнения Венгрией требований Международного уголовного суда (МУС) он назвал абсурдными.

МИД Германии, заявляя, что Венгрия обязана выполнить условия МУС, несет явную чушь и абсурд, понимая, что этого никогда не будет. Но, если эта встреча состоится, здесь потребуется самая-самая тщательная подготовка по безопасности. Конечно, Россия будет принимать в этом самое активное участие. Не можем же мы просто так кому-то передать нашего президента. Алексей Чепа депутат Госдумы

Европейские политики в частных разговорах называют будущий саммит президентов России и США «политическим кошмаром», сообщили источники газеты El Pais. Встреча в Будапеште поставит остальных европейских лидеров, руководство ЕС и НАТО в неудобное положение. «Место было выбрано тщательно; оно может быть выгодно России», — сказал изданию европейский дипломат. Кроме того, саммит «может стать значительным преимуществом» для венгерского премьер-министра в преддверии парламентских выборов 2026 года. Газета также указала, что, помимо политических, возникают сложности с логистикой. Некоторым странам, чтобы «не разозлить Трампа», придется дать разрешение на пролет самолета президента России через их воздушное пространство. Предварительно, встреча в Венгрии должна состояться в течение двух недель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что подготовка к саммиту будет поэтапной. На следующей неделе госсекретарь США Марко Рубио встретится с российской делегацией. Они обсудят подготовку к встрече России и США в Будапеште.