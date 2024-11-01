Газопровод «Северный поток — 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он отметил, что строительство «СП-2» было самой важной задачей России. Газопровод между РФ, Германией и всей Европой является крупнейшим в мире.

«Я уничтожил его. Я остановил его», — сказал Трамп.

Он также назвал больными всех, кто считает его «другом и шпионом России».

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что украинского кризиса можно было бы избежать при переизбрании Трампа на пост президента. «Некоторые вещи» при его правлении смогли укрепить «глобальную стабильность».