Кандидат в президенты США Дональд Трамп резко отреагировал на критику в свой адрес со стороны тех, кто считает его «другом России». Своим мнением республиканец поделился в интервью Такеру Карлсону.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — заявил Трамп.

Кандидат в американские лидеры напомнил, что в годы его президентства удалось заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2». Этого никто не мог сделать, кроме него, подчеркнул Трамп.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что эскалации украинского кризиса можно было бы избежать, ели бы президентом США остался Трамп. Во время его работы были «некоторые вещи», которые смогли укрепить «глобальную стабильность».