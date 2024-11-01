Борис Джонсон признал, что если бы Трамп остался у власти, то Россия не начала бы СВО

Джонсон: Россия не начала бы СВО на Украине, если бы у власти остался Трамп

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалации украинского конфликта можно было бы избежать, если бы президентом США остался бы Дональд Трамп. Свое мнение британский политик выразил телеканалу CBS News .

Он отметил, что работал с внешней политикой Британии и тесно взаимодействовал с американской администрацией, которую на тот момент возглавлял Трамп. За время работы Джонсон «видел некоторые вещи», которые смогли укрепить «глобальную стабильность» и оказывали положительное влияние на мир.

«Я думаю, что можно вполне вероятно сказать <…> что, если бы [Дональд Трамп] находился у власти в 2022 году <…> Россия не [начала бы СВО], как она это сделала. Это мое основанное на интуиции предположение», — сказал Джонсон.

Ранее Владимир Путин назвал выработанные в 2022 году в Стамбуле договоренности, базой для дальнейшего диалога по украинскому конфликту. Он напомнил, что Россия, в отличие от Украины, не запрещала себе вести переговоры.