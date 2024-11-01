Борис Джонсон признал, что если бы Трамп остался у власти, то Россия не начала бы СВО
Джонсон: Россия не начала бы СВО на Украине, если бы у власти остался Трамп
Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эскалации украинского конфликта можно было бы избежать, если бы президентом США остался бы Дональд Трамп. Свое мнение британский политик выразил телеканалу CBS News.
Он отметил, что работал с внешней политикой Британии и тесно взаимодействовал с американской администрацией, которую на тот момент возглавлял Трамп. За время работы Джонсон «видел некоторые вещи», которые смогли укрепить «глобальную стабильность» и оказывали положительное влияние на мир.
«Я думаю, что можно вполне вероятно сказать <…> что, если бы [Дональд Трамп] находился у власти в 2022 году <…> Россия не [начала бы СВО], как она это сделала. Это мое основанное на интуиции предположение», — сказал Джонсон.
Ранее Владимир Путин назвал выработанные в 2022 году в Стамбуле договоренности, базой для дальнейшего диалога по украинскому конфликту. Он напомнил, что Россия, в отличие от Украины, не запрещала себе вести переговоры.