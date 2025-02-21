Конфликт Зеленского и Трампа назвали в Раде катастрофой

Публичный конфликт украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа стал катастрофой для страны. Об этом газете The Hill заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он раскритиковал поведение Зеленского и назвал случившееся большой ошибкой. Главе государства необходимо было понимать, что Трамп жестко отреагирует на его слова, подчеркнул депутат.

По его мнению, украинские чиновники почувствовали себя преданными, когда Зеленский обвинил американского президента в том, что он якобы находится в «пузыре дезинформации».

«[Говорить], что Трамп находится „в пузыре дезинформации“, после этого было ясно, что Трамп отреагирует. Мы знаем, что такие вещи, когда его публично критикуют, это хуже всего», — объяснил парламентарий.

Ранее глава Белого дома охарактеризовал Зеленского как «диктатора без выборов» с очень низким рейтингом среди украинцев. Трамп добавил, что у украинского президента хорошо получалось играть на слабостях Джо Байдена, когда тот был у власти в США.