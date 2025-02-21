Трамп заявил о незначительной роли Зеленского в урегулировании кризиса

Президент США Дональд Трамп в эфире радиостанции Fox News заявил, что на встречах по мирному урегулированию украинского кризиса Владимир Зеленский «не так важен». Американский политик также отметил, что поездка главы Минфина США Скотта Бессента в Киев была напрасной.

Трамп отметил, что Зеленский жалуется, что его нет на встрече, которую США проводят с Саудовской Аравией, пытаясь выступить посредником. При этом он участвовал в подобных встречах на протяжении трех лет, и никакого прогресса не было.

«Так что я не думаю, что он важен для присутствия на встречах», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер обвинил Зеленского в плохой работе над переговорным процессом.

«У Зеленского нет „карт в рукаве“ для переговоров с Россией», — подчеркнул президент.

Ранее Трамп выставил Европе ультиматум — за три недели согласовать условия капитуляции Украины. Депутат Европарламента Мику Аалтолу отметил, что глава Белого дома хочет удовлетворить требования России по безопасности.