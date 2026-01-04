Трамп заявил, что теперь США нуждаются в Гренландии

Президент США Дональд Трамп после операции в Венесуэле вспомнил о притязаниях на Гренландию. Он заявил журналу The Atlantic , что контроль над ней необходим в оборонительных целях.

Беседа прошла по телефону, президент вещал из своего гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Он подтвердил, что Венесуэла, возможно, не последняя страна, подвергшаяся американскому вмешательству.

«Нам абсолютно необходима Гренландия», — сказал глава Белого дома.

Он объяснил, что контроль над этим островом необходим для обороны. Гренландия, по его словам, — это часть Дании, союзника по НАТО, но окруженная российскими и китайскими кораблями.

Ранее в интернете опубликовали карту Гренландии в цветах американского флага. Посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен призвал к уважению территориальной целостности королевства.