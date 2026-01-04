Посол Дании отреагировал на публикацию карты Гренландии в цветах флага США

США — близкий союзник Дании и поэтому должны уважать территориальную целостность. Об этом на своей странице в социальной сети X написал посол королевства в Вашингтоне Йеспер Меллер Серенсен.

Так он отреагировал на публикацию супруги заместителя администрации Белого дома и советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера, выложившей карту Гренландии в цветах американского флага.

«Мы серьезно относимся к нашей безопасности. И да, мы ожидаем полного уважения территориальной целостности Королевства Дания», — прокомментировал пост Серенесен.

Он добавил, что Гренландия как территория Дании является частью НАТО и площадкой для обеспечения безопасности Арктики и Северной Атлантики.

О том, что в датском правительстве забеспокоились о дальнейшей судьбе Гренландии после атаки США на Венесуэлу и похищения президента Николаса Мадуро с супругой, написала газета The Guardian. Авторы заявили, что успех операции «Абсолютная решимость» подтолкнет президента США Дональда Трампа к дальнейшим шагам. Под угрозой, по мнению журналистов, также Куба и Иран.