Трамп заморозил выделение ХАМАС 50 млн долларов на презервативы для бомб

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке выделения 50 миллионов долларов на закупку презервативов для палестинского движения ХАМАС, которое якобы использовало их для изготовления бомб. Об этом он сообщил в ходе выступления из Белого дома.

«Мы выявили и остановили отправку 50 миллионов долларов в Газу для закупки презервативов для ХАМАС. И знаете, что с ними происходило? Они использовали их как способ изготовления бомб», — заявил американский лидер.

В США также пока перестанут выделять 45 миллионов долларов на стипендии по политике разнообразия, равенства и инклюзивности в Мьянме. Трамп посчитал, что это слишком большая сумма для подобных целей, задавшись вопросом, куда конкретно потратили эти деньги. Также он ошибочно назвал Мьянму Бирмой, хотя так она называлась до 1989 года.

Ранее в Белом доме опровергли слухи об отмене заморозки федерального финансирования, пояснив, что ограничения снимут не полностью, а лишь частично.