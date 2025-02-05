Трамп подписал указ о максимальном санкционном давлении на Иран

Белый дом: Трамп подписал указ о максимальном усилении давления на Иран

Президент США Дональд Трамп подписал приказ о возобновлении действия максимальных мер давления на Иран. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

По данным журналистов, Трамп подписал два указа, один из которых касается Ирана.

«Возобновление максимального давления на Иран. Для Ирана это будет иметь серьезные последствия. Президент сказал, что подписывает указ, переступая через себя», — написали в пресс-пуле.

При подписании документа глава США также выразил надежду, что пользоваться этими мерами не придется «слишком часто».

Раннее Трамп заявил журналистам в Белом доме, что предпочитает в качестве меры воздействия на Россию пошлины вместо санкций. По его мнению, пошлины позволяют «сохранить силу доллара».