США отключили доступ к спутниковым снимкам для ВСУ

Приостановку доступа Украины к коммерческим спутниковым снимкам подтвердило Национальное агентство геопространственной разведки (NGA) США. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Национальное агентство геопространственной разведки „на время приостановило доступ“ к закупленной Соединенными Штатами системе, предоставляющей коммерческие спутниковые снимки, „в соответствии с распоряжением администрации касательно поддержки Украины“», — написали авторы статьи.

В издании рассказали, что союзники и партнеры США могут получать изображения земли через систему GEGD (Global Enhanced GEOINT Delivery). ВСУ использовали эти снимки для наведения и корректировки огня артиллерии и определения целей для БПЛА.

«Приостановка доступа сразу же дала о себе знать солдатам украинской армии. Некоторые из них назвали это решение предательством, а не политикой», — говорится в статье.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хочет прекратить огромные траты на Украину. По его словам, дальнейшая поддержка страны будет зависеть от ее готовности к мирным переговорам.