ВС Венесуэлы обязал вице-президента Родригес управлять страной

Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес временно взять на себя управление государством после захвата президента Николаса Мадуро Соединенными Штатами. Об этом сообщило AFP .

Из решения суда следует, что Родригес переходят все полномочия, присущие должности президента. На нее возложили всестороннюю ответственность по защите нации.

При этом ВС не стал объявлять Мадуро отстраненным от должности. Такая мера по закону влечет за собой проведение выборов в течение следующих 30 суток.

Ранее стало известно, что Родригес потребовала освободить Николаса Мадуро и назвала его единственным легитимным главой государства. Она заявила, что Венесуэла готова отстаивать свою независимость.