Трамп заявил, что США смогут забрать почти все ресурсы Украины

Соглашение о редкоземельных металлах даст американской стороне право забрать на Украине практически все желаемое. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал в интервью журналисту Стиву Груберу.

Трамп заявил, что на Украине находятся богатые месторождения редкоземельных металлов. Он подчеркнул что США уже подписали с Киевом соглашение, предусматривающее доступ к этим ресурсам.

«Мы можем прийти туда в любое время и забрать практически все, что захотим. Это довольно хорошая сделка», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер неоднократно называл договоренности с Киевом выгодными для Вашингтона и подчеркивал, что они должны были компенсировать американские расходы на поддержку Украины.

Он также уточнил, что во время последней встречи президент Украины Владимир просил у США дальнобойные ракеты Tomahawk и системы противовоздушной обороны Patriot.