Трамп заявил, что США разгромили флот и авиацию Ирана

Американская армия уничтожила ключевую военную инфраструктуру Ирана, в том числе флот и авиацию. Об этом телеканалу CBS заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, войска уничтожили «каждый элемент» армии Исламской Республики. Он добавил, что прямо сейчас в стране взрываются военные заводы.

«Флота больше нет — он на дне моря. Сорок два корабля, 42, за шесть дней. Флота больше нет. Авиации больше нет», — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что США ликвидировали руководство Исламской Республики и «побеждают на уровнях, которых раньше не видели».

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что страна не будет капитулировать и не отдаст ни пяди своей земли. Он рассказал, что враг пытается втянуть в конфликт другие страны Ближнего Востока, на территории которых есть американские военные базы.

Президент пообещал не атаковать другие государства, если те поступят аналогичным образом.