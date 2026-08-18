Трамп заявил, что США не ведут переговоры с Ираном

Америка не ведет переговоры с Ираном и даже не планирует их. Об этом написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

По словам главы государства, никаких переговоров или обсуждений с Ираном не ведут.

«Морская блокада остается в полной силе. Ормузский пролив открыт и функционирует. Все морские мины обезврежены или взорваны», — подчеркнул Трамп.

Недавно спикер Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф рассказал, что Ормузский пролив не откроют до тех пор, пока США не выполнит условий американо-иранского меморандума. При этом сегодня в Ормузском проливе атаковали судно: пострадал один член экипажа.