Конец мира. Трамп шокировал новым указом

США вышли из участия в 66 организациях ради защиты суверенитета

Американский президент Дональд Трамп подписал меморандум о прекращении участия Соединенных Штатов в работе десятков глобальных структур, которые, по его мнению, вредят национальным интересам. Соответствующий документ размещен на официальном сайте Белого дома.

О таком решении, ставшем самым масштабным разрывом с международными институтами в истории США, также сообщили официальные представители администрации Трампа.

Согласно документу, США прекращают финансирование и участие в 35 межгосударственных структурах и 31 подразделении ООН. В Белом доме пояснили, что это решение стало результатом тотальной ревизии всех конвенций, договоров и организаций, в которых состоят Соединенные Штаты Америки.

Под удар попали структуры, продвигающие «глобалистскую повестку», радикальные климатические инициативы и идеологические программы, которые, по версии Вашингтона, «подрывают суверенитет и экономическую мощь Америки».

В администрации Белого дома подчеркнули, что американские налогоплательщики тратили миллиарды долларов на содержание организаций, которые зачастую не давали результатов или вовсе критиковали политику США.

Белый дом заявил, что меморандум, опубликованный в среду, призван сэкономить деньги налогоплательщиков.

Высвободившиеся средства планируется перенаправить на внутренние нужды: развитие инфраструктуры, укрепление армии и охрану границ. Ранее США уже вышли из ВОЗ, ЮНЕСКО, Совета ООН по правам человека и Парижского соглашения по климату.