Трамп собрался ввести санкции против России уже на этой неделе

WSJ узнала о планах Трампа ввести санкции против России на этой неделе

Американский лидер Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые экономические ограничения против России. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal .

По ее данным, глава государства может принять решение о санкциях из-за разочарования, вызванного медленным продвижением переговоров по урегулированию украинского конфликта.

«Трамп также устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них всех, если последний рывок не сработает», — отметило издание.

Идею новых санкций поддержали в сенате США. Более 80 сенаторов проголосовали за новые торговые ограничения против России, а также за высокие пошлины для государств, закупающих российские нефть, газ и уран.

По данным RT, о возможности введения санкций также заявил американский сенатор Линдси Грэм*.

Ранее экономист Ричард Вольф рассказал, что Белый дом недооценил возможности России. По его словам, американское руководство возлагало слишком большие надежды на санкции.