Песков назвал эмоциональной перегрузкой реакцию Трампа на действия России

Заявление американского лидера Дональда Трампа насчет ударов ВКС России по украинским объектам связаны с «эмоциональной перегрузкой». Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«Конечно, <…> [начало переговорного процесса] очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и с эмоциональными реакциями», — сказал он.

Песков отметил, что Россия внимательно наблюдает за этими реакциями. Глава государства Владимир Путин принимает только необходимые для безопасности страны решения.

Также Песков назвал начало переговоров очень важным достижением. По его словам, США приложили большие усилия для начала диалога. Россия признательна Трампу за содействие в организации переговорного процесса.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер заявил, что российская сторона будет реализовывать цели спецоперации, несмотря на заявление Трампа. По его словам, Запад никак не сможет на это повлиять, остается только смириться.