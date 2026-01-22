Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на скорое разрешение конфликта на Украине. Такое заявление он сделал во время подписания устава Совета мира по Газе.

«Мы урегулировали восемь конфликтов, и я верю, что довольно скоро будет еще один», — сказал Трамп.

Трамп также увидел значительный прогресс в урегулировании кризиса на Украине.

«Мы проводим встречи и, на наш взгляд, делаем большой прогресс», — сказал американский лидер.

Трамп напомнил, что США урегулировали и завершили восемь конфликтов, и выразил уверенность в скором завершении еще одного.

Американский лидер признал, что изначально думал, что достичь мира на Украине будет легко. Но на деле этот конфликт оказался самым трудным.

Ранее Трамп заявил, что рассчитывает добиться глобального мира и считает такую цель своим возможным историческим наследием. Президент США и лидеры 18 стран подписали устав Совета мира по Газе.