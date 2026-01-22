Трамп и лидеры 18 стран подписали устав Совета мира по Газе

Американский президент Дональд Трамп и лидеры еще 18 стран подписали устав Совета мира. Об этом заявил глава Белого дома на церемонии учреждения совета в Давосе.

«Этот совет имеет все шансы стать одной из важнейших организаций, когда-либо учрежденных», — сказал Трамп.

Президент США отметил, что для него стало большой честью возглавить новое объединение.

Как обяъснила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, Совет мира теперь получил статус официальной международной организации.

Ранее Трамп заявил, что намерен добиться глобального мира. Эту цель президент назвал своим вероятным историческим наследием.

О создании Совета мира американский лидер заявил 16 января. Он назвал новое объединение «самым престижным советом из когда-либо создававшихся» и пригласил в него мировых лидеров, включая Владимира Путина.