Трамп заявил, что рассчитывает добиться мира во всем мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает добиться глобального мира и считает такую цель своим возможным историческим наследием. Об этом он сказал на церемонии подписания устава «Совета мира» по Газе, прошедшей на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

«Мы собираемся установить мир во всем мире, и, боже мой, это было бы великим наследием для всех нас», — заявил Трамп.

Американский лидер 16 января, объявил о создании «Совета мира». Изначально, когда в ноябре 2025 года идею приветствовали в ООН, предполагалось, что структура будет выполнять функции переходной администрации и координировать восстановление сектора Газа в рамках международно-правовых механизмов. Однако в итоговом виде проект оформился как самостоятельная международная организация, чьи задачи и статус выходят за рамки первоначальной концепции и потенциально могут пересекаться с мандатом ООН.

Трамп тогда же назвал новую структуру «самым престижным советом из когда-либо создававшихся» и сообщил о направлении приглашений мировым лидерам. Как следует из текста хартии, опубликованного The Times of Israel, «Совет мира» позиционируется как международная организация, призванная содействовать стабильности, восстановлению управления и обеспечению устойчивого мира в регионах, затронутых или находящихся под угрозой конфликтов.

Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Палестины Махмудом Аббасом в Кремле подтвердил готовность российской стороны отправить миллиард долларов в «Совет мира», чтобы помочь палестинскому народу.