Трамп заявил, что Путин предлагал ему помощь по Ирану
Президент России Владимир Путин предлагал американскому коллеге Дональду Трампу помощь в урегулировании ситуации в Иране. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома, его слова привел сайт MSN.
«Он спросил: „Могу ли я помочь с Ираном?“ Я ответил: нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с вами», — заявил Трамп.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters, что Путин якобы передавал некое послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что президенты России и США могут созвониться и поговорить в любой момент, как только сочтут это необходимым.
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