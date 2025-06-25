Трамп заявил, что Путин предлагал ему помощь по Ирану

Президент России Владимир Путин предлагал американскому коллеге Дональду Трампу помощь в урегулировании ситуации в Иране. Об этом заявил журналистам сам глава Белого дома, его слова привел сайт MSN .

«Он спросил: „Могу ли я помочь с Ираном?“ Я ответил: нет, мне не нужна помощь с Ираном, мне нужна помощь с вами», — заявил Трамп.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters, что Путин якобы передавал некое послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

При этом официальный представитель Кремля подчеркнул, что президенты России и США могут созвониться и поговорить в любой момент, как только сочтут это необходимым.