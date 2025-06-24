Кремль опроверг сообщения о якобы переданном Путину послании от Хаменеи

Сообщение агентства Reuters о якобы переданном послании президенту России Владимиру Путину от верховного лидера Ирана Али Хаменеи не соответствует действительности. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письменного документа не было.

«Вы знаете, никакого письменного документа не было. То, что были определенные, скажем так, посылы со стороны иранского руководства, да, это так. Но по сути, вот это сообщение Reuters, оно не соответствует действительности», — процитировало его РИА «Новости».

Как писал Reuters, Хаменеи отправил своего министра иностранных дел в Москву. Тот передал послание президенту Владимиру Путину. Целью было проинформировать Кремль о ходе ядерных переговоров с США.

Как ранее сообщал RT, после 12 дней конфликта между Ираном и Израилем стороны объявили о прекращении огня. Президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран должен остановить боевые действия в 07:00 по московскому времени. После этого Израиль прекратит ответные удары.