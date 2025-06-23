Песков допустил созвон Путина и Трампа в ближайшее время

Президент Владимир Путин может провести переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом в любой момент. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что лидеры созвонятся, когда посчитают это целесообразным.

«Пока каких-то планов на этот счет нет», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что у Путина и Трампа есть определенные договоренности по контактам, поэтому они моментально выйдут на связь друг с другом, если посчитают это необходимым.

Ранее российский лидер прокомментировал удары США по Ирану на фоне эскалации конфликта с Израилем. Он назвал бессмысленной агрессию против исламской республики.

По словам Путина, атаки не имеют под собой никаких оснований и никаких оправданий. Россия согласилась помочь Ирану и подумать над тем, как ему можно выйти из сложившейся ситуации.