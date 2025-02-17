Стало известно место и время переговоров России и США по Украине

«Коммерсант»: переговоры США и РФ могут пройти в Эр-Рияде 18 февраля

Российская и американская делегации могут провести переговоры по урегулированию украинского конфликта во вторник, 18 февраля, в Саудовской Аравии. Об этом сообщило издание «Коммерсант» .

«Переговоры по Украине с участием российской официальной делегации должны пройти в Эр-Рияде во вторник», — уточнило издание.

Со стороны США ожидается участие государственного секретаря Марка Рубио, советника президента США по национальной безопасности Майка Уолца и специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

Кроме того, в Сети появилась информация, что в королевство с визитом может прибыть глава МИД России Сергей Лавров.

До этого сообщалось, что американская делегация уже вылетела в Эр-Рияд.

Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. Он заявил, что в мирных переговорах в ходе этой поездки участвовать не будет.