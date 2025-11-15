Трамп заявил, что принял решение в отношении Венесуэлы

Американское руководство уже определило дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы. Об этом на пресс-конференции заявил президент США Дональд Трамп.

Он ответил на вопрос о том, приняли ли американские власти решение о дальнейших шагах в отношении Латиноамериканской страны. Трамп ответил утвердительно, но не стал раскрывать подробности.

«Я не могу вам сказать», — подчеркнул он.

Ранее источник журнала The Atlantic рассказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает свою отставку, если США выполнят ряд условий. Белый дом должен отменить награду за арест венесуэльского лидера, предоставить амнистию ему и его приближенным, а также обеспечить комфортные условия после отстранения от власти.

По данным CNN, Трамп допускает возможность бомбардировки Венесуэлы. Администрация американского президента уже обратилась в Минюст за расширением полномочий.