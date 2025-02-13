Трамп заявил, что предложил Путину прекратить огонь на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил российскому коллеге Владимиру Путину прекращение огня на Украине, но услышал в ответ, что президент РФ не хочет, чтобы это было временным перемирием. Об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп.

Американский лидер отметил, что Путин хочет мира, добавив при этом, что российский лидер не хотел его с предыдущим президентом США Джо Байденом.

Ранее Трамп сообщил, что планирует встретиться с российским коллегой в Саудовской Аравии.

До этого в среду, 12 февраля, глава Белого дома и Путин провели телефонный разговор, обсудив, в частности, прекращение боевых действий на Украине и урегулирование конфликта мирными средствами.